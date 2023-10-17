مبارك اردول: نعم وقع ظلم وطالتني مؤامرة ولكني التزمت الصمت

يظل موقفنا ثابتاً من القوات المسلحة، هو موقف لن يتغير ولن يتبدل، فلم ندعم ونساند القوات المسلحة في معركة الكرامة، دفاعاً عن منصب أو سلطة، وإنما هو موقف اتخذناه من أجل حماية البلد والذود عن الأرض والعرض، ورداً للعدوان والاعتداءات المتكررة التي حدثت لكم، نعم السلطة حق، ولكن وحدة البلد وتماسكها مقدمة الان على كل الأشياء الصغيرة،،

على قادة قواتنا المستنفرة في التحالف وفي كل الجبهات ( الميدان والمعسكرات) الاستمرار بذات الهمة الوطنية وكأن شيئاً لم يكن،، وعلى شبابنا البواسل مواصلة العمل الدؤوب وتغطية الثغور دفاعاً عن الأرض وتنفيذ توجيهات القيادة الميدانية، فالعدو لن يرحمكم ويسره خلافاتكم، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم،،،

على الرفاق في التحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية توحيد الجهود وتنسيق المواقف والاصطفاف وإكمال المهام السياسية التي أمامكم ومساعدة السكرتير العام المكلف،، توجيهاتي لكم بالتوقف الفوري عن مهاجمة حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي،، إنني اتفهم إن كان بداخلكم حنق متراكم تجاه شخص معين، ولكن المنطق والعقل يدفعانا للتعامل بحكمة في مواجهة بعض التحديات هنا وهناك، فما بيننا وحركة جيش تحرير السودان والرفيق مني أركو مناوي خاصة، ورفاقه الأبطال، تاريخ طويل من النضال والتضحيات والكفاح المشترك فضلاً عن مستقبل مشترك نتطلع لنرسم ملامحه بتماسكنا وقوتنا ووحدتنا، فنحن في حاجة للمحافظة ولملمة أطراف تحالفنا معهم وبقية التنظيمات في ظل هذا التشظي، ولن يتغير هذه الواقع بذهاب السلطة والمناصب،،

نعم وقع ظلم وطالتني مؤامرة ولكني التزمت الصمت لم يصدر حزبنا بيان كما اني ولم أجرِ حواراً أو أدلي بأي تصريحات لأي جهة، فللمهنة أخلاقيات ولن أزيد.

الأهل في جبال النوبة وعموم كردفان أتفهم مشاعركم وغضبكم من القرار نعم تعرضنا لمؤامرة ولكم حق التعبير بالطرق المباشرة ولكن أذكركم كل ثانية بحساسية المرحلة وضرورة المحافظة على النسيج الاجتماعي ووحدة الجبهة الداخلية وهو المعول للانتصار، فالمستقبل لنا ولن نحيد.

تقديري لعموم السودانيين بمختلف مقاماتكم وألقابكم وخاصة قادة الراي وسكان مناطق الإنتاج من المجتمعات المحلية المستضيفة للأنشطة والصناعات التعدينية، لقد اتحفتموني بالمقالات والاتصالات والكتابات وكل أشكال التواصل، ولن استطيع التعبير عن شكري وعظيم امتناني لكم، لقد تفاجأت بهذا الزخم من الدعم والإسناد والمؤازرة مما رفع من همتي ودوافعي تجاه وطن جديد وممكن بلا حدود.

يظل موقفنا ثابت بالوقوف إلى جانب القوات المسلحة كمؤسسة وطنية وليس من أجل شخص أو جهة وإنما من أجل بناء وطن جديد، ويظل استنكارنا وشجبنا وإدانتنا مستمرة لانتهاكات مليشيا الدعم السريع والعمل بجد مع شرفائنا في القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى، من أجل إنهاء هذه الانتهاكات وحماية المدنيين.