عثمان حسين يعفي مدير الطيران المدني من منصبه

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني المكلف “عثمان حسين” قراراً بإعفاء مدير عام سلطة الطيران المدني فخر الدين عثمان من منصبه. الجزيرة – السودان

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