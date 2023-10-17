أول تحرك ضد مسئولي شركة تطوير عقاري استولوا على أموال المواطنين بزعم توفير وحدات سكنية

تستمع المباحث العامة بالجيزة، لأقوال الضحايا بواقعة 3 من مسئولي شركة تطوير عقاري استولوا على أموال المواطنين بزعم توفير وحدات سكنية لهم في الشيخ زايد وذلك لكشف ملابسات الواقعة. رصدت المتابعة الأمنية تداول تعليق مدعوم بصور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” متضمنًا تعرض صاحبة الحساب وآخرين للنصب من قبل إحدى الشركات الكائنة بمنطقة ثان الشيخ زايد بالجيزة. وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من صاحبة الحساب بتضررها من 3 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية” لقيامهم بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي نظير تحصلها على وحدة سكنية وفوجئت عقب ذلك بغلق الشركة والهواتف المحمولة الخاصة بهم دون رد المبلغ المالي الخاص بها أو تسليمها الوحدة السكنية المتعاقد عليها. بوابة فيتو

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