حبس 4 أشخاص بتهمة غسل 100 ملايين جنيه في حدائق القبة

أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل قرابة 100 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهم في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لـ “3 منهم معلومات جنائية”- مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم.

وكشفت التحقيقات، محاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ(شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أعمال الغسل التي قاموا بها بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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