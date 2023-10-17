سوسن بدر تبدأ تصوير فيلم “سارة وعلى” لـ منة شلبى وأحمد داود

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تعاقدت الفنانة سوسن بدر على بطولة فيلم سينمائي جديد، والذي يحمل اسم “سارة وعلي”، وهو من بطولة الفنانة منة شلبي، والفنان أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وانتهت الفنانة سوسن بدر من التحضيرات الخاصة بدورها في الفيلم، ومن المقرر أن تبدأ تصويرها في منتصف الشهر الجاري.
وتعيش الفنانة سوسن بدر حالة من الرواج الفني الكبيرة في عالم السينما والدراما، خاصة أنها تنتظر عرض فيلمها الجديد في مهرجان الجونة السينمائي المقرر إقامته في نهاية شهر أكتوبر، فيلم “آل شلبي”.
صحيفة الدستور
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