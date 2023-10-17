فريق الجوازات يصل القاهرة …وقريباً انطلاق الحجز الالكتروني المسبق

أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة، أمس الإثنين 16 اكتوبر ، عن وصول فريق وزارة الداخلية السودانية المعني بإنشاء وتركيب شبكة الربط الخاصة بالجوازات.

وأوضحت السفارة في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الفريق الفني شرع في العمل مباشرة، وذلك تمهيداً لإطلاق خدمة التقديم للجوازات من السفارة قريباً.

وأكدت السفارة، أنها ستوافي المواطنين الكرام الموجودين داخل جمهورية مصر العربية بالمطلوبات اللازمة والمواعيد وتفاصيل الإجراءات في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

المواطنين يشيدون بالخبر

وأشاد عدد من المواطنين بالخبر، مؤكدين أنه سيسهم في تسهيل إجراءات استخراج جواز السفر على المواطنين السودانيين المقيمين في مصر.

وقال المواطن أحمد محمد، إن وصول فريق وزارة الداخلية السودانية لإنشاء شبكة الربط الخاصة بالجوازات خبر سار، حيث سيسهم في تخفيف معاناة المواطنين في الحصول على جواز السفر.

وأضافت المواطنة فاطمة أحمد، أن خدمة الحجز الالكتروني المسبق خطوة إيجابية، حيث ستساهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، وتساعدهم على الحصول على جواز السفر بشكل أسرع.

السفارة السودانية تؤكد استمرار التواصل مع المواطنين

وأكدت السفارة السودانية بالقاهرة، أنها تقوم بالتواصل مع المواطنين الكرام الموجودين داخل جمهورية مصر العربية، لاطلاعهم على آخر المستجدات حول إجراءات استخراج جواز السفر من السفارة.

وقالت السفارة، إنها ستحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين، بما يسهم في تسهيل إجراءات استخراج جواز السفر عليهم.

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