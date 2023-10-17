الكسرة بتاعة الكاكاو دي ما حلوة .. جدل الولايات وبنات الخرطوم

مازال يدور سجال ساخر بين بعض سكان الولايات السودانية والنازحين من الخرطوم بسبب الحرب.

وتحكي إحدى ربات المنازل بولاية الجزيرة بوسط السودان بأن شابة نزحت مع أهلها إلى قريتهم، وتمت ضيافتهم على أكمل وجه، وكان هنالك تنوع في الوجبات، مراعاة لسلوك أهل الخرطوم حيث يعتبر القمح هو الغذاء الأول.

وقالت السيدة بحسب ما قرأت لها محررة “أخبار الخليج 365” على شبكات التواصل الاجتماعي، بأنهم طلبوا من الشابة تجربة كسرة “الفتريتة” ذات اللون الداكن، وعندما تذوقتها قالت لهم ” الكسرة بتاعة الكاكاو دي ما حلوة”. ما جعلهم يدخلون في حالة من الضحك.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً عنيفاً لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط حالة من الدعم والمساندة القوية من الشعب لقواته المسلحة.

الخرطوم – “أخبار الخليج 365”