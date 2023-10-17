المواصفات السودانية: 4800 جوال من الحمص الجاف لدولة الإمارات العربية المتحدة!

أكملت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية الجزيرة خلال شهر سبتمبر المنصرم الرقابة على 4 رسائل للصادر وإعطائها شهادة المواصفة شملت 4800 جوال من الحمص الجاف بوزن 240 لدولة الإمارات العربية ورسالة 2 حاوية نحاس خردة بوزن 40 طن لدولة الهند إضافة لرسالتين قطن بعدد 1470 بالة ووزن 294 طن لجمهورية مصر العربية.

وأعلن المهندس عادل محمد أحمد الطاهر مدير المواصفات والمقاييس بولاية الجزيرة في تصريح لـ(سونا) أن شهر سبتمبر شهد الرقابة على 404 رسالة متنوعه من الواردات عبر ميناء مدني الجاف بوزن 22691 طن من مصر والإمارات والصين واندونيسيا وتشاد، شملت مبيد حشرية، وزيوت عربات، وسكر، ومعجون أسنان، ومقرمشات، وفرش أسنان، وحلويات، وفوط صحية، وخميرة، وشنط وملحقاتها، ومواد غذائية، ولبن أطفال ولبن بودرة حيث طابقت جميعها المواصفات القياسية.

وأشار الطاهر إلى أن إدارته أكملت تفتيش 333 محلاً تجارياً خدمياً، شملت بقالات ودكاكين ومخابز وطلمبات وقود، وثلاجات خضر وفواكه، وكافتريات ومطاعم، وبوتيكات وعطور ومخازن، وزيارة لمراكز التوزيع وطابقت جميعها المواصفات القياسية.

إضافة لتفتيش 22 موقعاً صناعياً منها مصانع زيوت ومصانع بسكويت ومصانع تعبئة مواد غذائية ومصانع حلويات ومصانع الصابون والمنظفات ومصانع ثلج ومياه ومطاحن غلال طابقت جميعها المواصفات القياسية.

ولفت لمعايرة 438 من الآلات المختلفة، وتم إختبار 101 من العينات الداخلية والخارجية بوحدة المختبرات بالفرع طابقت منها 97 عينة للمواصفات القياسية.

وفي جانب قياس ومعايرة الأوزان الثمينة من الذهب والفضة بوحدة دمغ المصوغات تم إجراء 14 معامله بوزن 6.738 كيلوجرام طابقت جميعها المعايير القياسية.