مذكرة تفاهم بين جمعية أطفال السرطان (تداعي) ومركز المناقل التشخيصي

وقعت الجمعية السودانية لأصدقاء الأطفال مرضى السرطان (تداعي) ومركز المناقل التشخيصي للجرعات الكيمياوية مذكرة تفاهم لخدمة وصون مرضى السرطان بالسودان. وقد إتفق الطرفان على التعاون في إعداد وتنفيذ المشروعات المتخصصة وأن تتولى تداعي نشر حملات توعوية بمخاطر السرطان بالشراكة والتنسيق الكامل مع المركز والمساعدة في إيجاد قنوات لتوفير الجرعات الكيمياوية والأدوية المساعدة في حالات الندرة لكل الفئات العمرية . كما إتفقا على تبادل التدريب والخبرات والمشاركة في ورش العمل والمؤتمرات وبرنامج اليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي تنظمه (تداعي) سنوياً وتنسيق حملات التوعية بسرطان الثدي في أكتوبر من كل عام. يذكر أن مركز المناقل التشخيصي للجرعات الكيمياوية الذي تأسس في العام 2020م بالعون الذاتي يتبع لولاية الجزيرة ويستقبل أعداداً كبيرة من الحالات تقدر بنحو (50) حالة في اليوم خصوصاً بعد حرب أبريل 2023م. فيما تمثل (تداعي) جمعية وطنية خيرية غير ربحية مسجلة في مفوضية العون الإنساني تأسست منذ العام 2007م تعمل على رعاية الأطفال المصابين بالسرطان رعاية صحية وإجتماعية ونفسية ولديها فرع رئيس بولاية الجزيرة. سونا

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