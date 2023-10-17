سخر الناشط السوداني الشهير صلاح سندالة من المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية وذلك بعد إقالته من منصبه يوم الأحد.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد خرج سندالة في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.
وسخر الناشط الشهير بلحيته البيضاء من إقالة مبارك أردول وظهر وهو يغني على طريقته الخاصة (أردولي أردولي.. أردولي وحبة بندولي باي باي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. على طريقته الخاصة.. الناشط صلاح سندالة يسخر من مبارك أردول بعد إقالته (أردولي وحبة بندولي باي باي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.