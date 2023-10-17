شاهد بالفيديو.. على طريقته الخاصة.. الناشط صلاح سندالة يسخر من مبارك أردول بعد إقالته (أردولي وحبة بندولي باي باي)

سخر الناشط السوداني الشهير صلاح سندالة من المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية وذلك بعد إقالته من منصبه يوم الأحد.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد خرج سندالة في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وسخر الناشط الشهير بلحيته البيضاء من إقالة مبارك أردول وظهر وهو يغني على طريقته الخاصة (أردولي أردولي.. أردولي وحبة بندولي باي باي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)