شاهد بالفيديو.. جميلة الفن السوداني تستعرض جمالها بتسريحة شعر جديدة وتقلد المطربة هدى عربي وتهدد أحدهم بالحظر

تداولت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية من قبل الجمهور. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنانة نون عبد السلام الملقبة بجميلة الفن السوداني وهي تغني خلف المطربة هدى عربي. وقامت نون بتقليد الفنانة هدى عربي في طريقة غنائها “يحيا الحب” وذكرت أن السلطانة تغني بهذه الطريقة, كما هدد أحدهم أثناء حديثها في الفيديو بالحظر لمدة أسبوع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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