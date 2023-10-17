الشرطة تتعهد بدعم مستشفي الشرطة بمدنية دنقلا

تعهد مساعد مدير عام قوات الشرطة للشؤون الإدارية والتخطيط مشرف القطاع الشمالي الفريق شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم فضل بدعم وتطوير النظام الصحي وتوفير متطلبات العمل بمستشفي الشرطة بدنقلا، وأكد خلال زيارته اليوم برفقة مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي دكتور محمد احمد الامين وعدد من القيادات الشرطية مستشفي الشرطة دنقلا، أكد سعيه الجاد لتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجه العمل بالمستشفى لتقديم خدمة طبية وعلاجية للمرضى.

من جانبه قال مدير شرطة الولاية الشمالية إن :(مستشفى الشرطة دنقلا يعمل علي تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى من منسوبي الشرطة والمواطنين بشكل عام). مشيراً إلي أن هناك تنسيق كبير مع الجهات ذات الصلة والداعمين لتطوير العمل بالمستشفي وجدد حرص رئاسة شرطة الولاية للحفاظ على إمكانيات هذا المستشفى وتطوير الكوادر العاملة به من أجل إرضاء طالبي الخدمة الصحية والعلاجية للجميع.

من جهته إستعرض المدير العام لمستشفى الشرطة بدنقلا مقدم شرطة طبيب سيف الدين شرف الدين خيري مراحل تأسيس المستشفى وما يقدم من خدمات طبية وعلاجية فيه للمرضى مشيرا إلي إفتتاح عدد من الأقسام المهمة مثل العناية المكثفة التي تستقبل المرضي علي مدار الساعة، وقال إن :(هناك بعض الإحتياجات المهمة التي تسعى إدارته مع الجهات ذات الصلة والداعمين لتوفيرها). مؤكدا أن كافة الكوادر الطبية والصحية بالمستشفي يعملون بكفاءة عالية من أجل تقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة لمنسوبي الشرطة والمواطنين.

سونا