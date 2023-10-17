شكري: محاولات إساءة تفسير موقف مصر من معبر رفح غير مقبولة

رفض سامح شكري وزير الخارجية المصري محاولات إساءة تفسير موقف بلاده من معبر رفح، معتبراً أنها “غير مقبولة”.

شكري أكد في تصريحات لراديو “بي بي سي” البريطاني إن معبر رفح تعرض لقصف إسرائيلي 4 مرات وبالتالي لا يعمل بشكل طبيعي.

فتح معبر رفح؟ إسرائيل تجيب بغارة جديدة

وأكد أن مصر لم تغلق معبر رفح بشكل رسمي منذ بدء الأزمة، مشيرا إلى أنه بمجرد أن يصبح معبر رفح آمنًا سيعود إلى العمل بشكل طبيعي وسيتم السماح بعبور الحالات الإنسانية.

اعتبر شكري أن غياب الأفق السياسي من أسباب اندلاع الحرب الأخيرة في غزة

وكانت أنباء قد ترددت أمس الإثنين عن أن اتفاقا جرى بين القاهرة وواشنطن وتل أبيب لفتح معبر رفح لإدخال مساعدات إنسانية لغزة ومرور عالقين أجانب على الجانب الفلسطيني من المعبر.

ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلك الأنباء في بيان صدر عنه.

وقال شكري، الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ للأسف حتى الآن موقفا يؤتي بإمكانية فتح المعبر من ناحية غزة، للسماح بدخول المساعدات أو خروج المواطنين من دول ثالثة.

ورفضت مصر مرور أجانب عبر المعبر المغلق منذ مطلع الأسبوع الماضي، واشترطت دخول المساعدات إلى القطاع في خطوة تدعمها الولايات المتحدة.

العين الاخبارية