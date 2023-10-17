عبدالعاطي يؤكد اهتمام وزارته بقضايا الشئون الدينية والاوقاف بكل الولايات

أكد وزير الشئون الدينية والاوقاف الاتحادي عبدالعاطي احمد عباس اهتمام وزارته بقضايا الشئون الدينية والاوقاف والعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجه العمل في هذا المجال . جاء ذلك لدى لقائه ببورتسودان بادارات الشؤون الدينية بولاية البحر الأحمر ، وتناول اللقاء مجمل قضايا الحج والعمرة والاوقاف ، وقضايا الائمة والدعاة والمساجد والخلاوي ، ودور تحفيظ القرآن الكريم. وأوضح الوزير سعي الوزارة واهتمامها بقضايا التدريب والتأهيل، ورعاية المعاهد الدينية، ودعم الخلاوي والإشراف عليها الى جانب تهيئة بيئة المساجد وتوفير الغذاء والايواء والكساء اكراما لحفظة القرآن الكريم . واشاد الوزير بمستوى التناغم والانسجام التام بين إدارات الشؤون الدينية والمجتمع بالولاية ، منوها الى ضرورة احياء شعيرة القنوت والدعاء لله تعالى لرفع البلاء والوباء ونصرة المسلمين في مختلف بقاع العالم . من جانبه اشاد مدير الادارة العامة للشؤون الدينية والأوقاف بالولاية محمد اونور احمد ، باهتمام الوزارة بنشر الدعوة الإسلامية ، واثر ذلك في بسط القيم الفاضلة في المجتمع . وامن اللقاء على خطة العمل الدعوي بالولاية على مستوى المحليات. سونا

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