صافولا السعودية تدرس بيع حصة في “المراعي”

أعلنت شركة صافولا، أكبر شركة للمنتجات الغذائية في السعودية، الثلاثاء، أنها عينت بنك “مويليس اند كو” لتقديم الاستشارات بشأن الخيارات الاستراتيجية لأعمالها، بما في ذلك البيع المحتمل لجزء من حصتها في شركة المراعي أكبر شركة لمنتجات الألبان في الشرق الأوسط.

وقالت صافولا في إفصاح للسوق السعودية إنها “لم تتخذ أي قرار بخصوص البيع المحتمل لجزء من الحصة التي تمتلكها في شركة المراعي، علما بأن هذا الخيار هو أحد الخيارات القائمة قيد الدراسة، وأنه قد تم تعيين مويليس اند كو لتقديم الاستشارة اللازمة فيما يتعلق بهذا الخيار”.

وأشارت إلى أنه ليس هناك تطور جوهري بهذا الخصوص يستلزم الإفصاح عنه في هذه المرحلة.

وجاء إفصاح صافولا بعد تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” أمس الاثنين ونقل عن مصادر مطلعة أن صافولا تستكشف خيارات من بينها بيع كل أو جزء من حصتها البالغة 35 بالمئة في المراعي.

تراجعت أرباح مجموعة “صافولا” السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة بلغت 38.3 بالمئة، بسبب تراجع المبيعات والأرباح التشغيلية.

وخلال الربع الثاني من 2023، بلغت الأرباح الصافية لمجموعة صافولا 132 مليون ريال (نحو 35 مليون دولار)، وذلك مقابل 213.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان المجموعة إلى السوق السعودي في أغسطس، فقد تراجعت الأرباح التشغيلية للمجموعة في الربع الثاني من العام الجاري إلى 442.6 مليون ريال، مقابل 495.6 مليون ريال قبل عام.

سكاي نيوز عربية