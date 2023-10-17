محلية السلام تكمل استعداداتها لتخريج الشباب المستنفرين

أكد الأستاذ الزين فضل المولي الزين المدير التنفيذي لمحلية السلام رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالمحلية، اكتمال كافة الاستعدادات الفنية والإدارية لتخريج الدفعة الأولى من المستنفرين بالقطاع الغربي بمحلية السلام الذين لبوا نداء القائد العام للقوات المسلحة وقرار الأستاذ عمر الخليفة عبد الله والي النيل الأبيض بالتعبئة والاستنفار لخوض معركة الكرامة ضد الميليشيات المتمردة. جاء ذلك لدى تفقده اليوم سير عمليات التدريب بمعسكر المقينص والترتيبات الجارية لتخريج الدفعة الأولى من المستنفرين، بحضور الأستاذ عصام موسي مدير القطاع الغربي وقادة القوات المسلحة والاجهزة الأمنية والشرطية وقيادات الإدارة الأهلية بوحدتي الراوات والمقينص الاداريتين. وقال المدير التنفيذي لمحلية السلام رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار ان الدفعة المتخرجه تمثل سندا وإضافة حقيقية للقوات المسلحة وتسهم في بسط الأمن والاستقرار بالمناطق الحدودية مع دولة جنوب السودان، مشيرا للتضحيات الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة وانتصاراتها على كافة المحاور والجبهات للقضاء على المتمردين. سونا

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