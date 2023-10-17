تدشين العيادات الجواله بمحليتي الدندر وشرق سنار

ولاية سنار دشنت دكتورة مزاهر علي مصطفى ابوحاج مدير الادارة العامه للطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية سنار، دشنت اليوم برنامج العيادة الجوالة الذي ينفذه الهلال الاحمر السوداني فرع ولاية سنار بالتعاون مع صندوق الامم المتحده للسكان. حيث اكدت دكتورة مزاهر ان مثل هذه البرامج تخدم الشرائح الضعيفة من المجتمعات خاصة في خدمات الصحة الإنجابية مشيدة بجهود الهلال الحمر فرع سنار وصندوق الامم المتحده للسكان. فيما اكد مدير الهلال الأحمر فرع ولاية سنار إبراهيم النور أحمد ان العيادات الجواله جاءت للتخفيف على المواطن خاصة العائدين من احداث الحرب من الخرطوم، موضحاً أن هذه العيادات الجواله ستتواصل بمحليتي سنار وشرق سنار وانها ستستمر لعشرة ايام بمحلية الدندر وعشرة ايام بمحلية شرق سنار. فيما دعا محمد حسن البدري مدير تعزيز الصحة الى ضرورة توجيه رسائل تعزيزيه عن الامراض الوبائيه خاصة حمى الضنك والكوليرا اضافة للرسائل الروتينيه عن الصحة الانجابية وتعزيز الصحة عامة. وقالت مدير الطوارئ والتصدي للأوبئة مواهب قسم الله الامين أن العيادات الجوالة تخدم قضايا الطوارئ الصحية خاصة وان هناك وبائيات بعدد من ولايات الجوار داعية الى ضرورة تفعيل التقصي وتكثيف عمليات التوعية الصحية بالوبائيات خاصة الكوليرا وحمى الضنك إلي ذلك أكد عصام جمعه فرج الله مدير الطوارئ والمتطوعين بالهلال الأحمر فرع ولاية سنار ان برنامج العيادة الجوالة يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية وخاصة خدمات الصحة الإنجابية، لافتا إلى ان العيادة الجوالة تستهدف قرى البردانه والتكمبري والجميزه وود العقيلي وام حجر وام سبلنقو وعمارة أبله وعمود بمحليتي الدندر وشرق سنار. سونا

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