والي الشمالية يطلع على الترتيبات المبكرة لأعمال حج 1445هـ

إطلع والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي علي سير الترتيبات الجارية بأمانة الحج والعمرة بالولاية الشمالية لانطلاق أعمال حج 1445 هجرية، كما تعرف لدى لقائه بمكتبه بأمين أمانة الحج والعمرة بالشمالية الأستاذ محمد إدريس محمد احمد علي مشاركة الامانة في فعاليات الورشة التقويمية والتقييمية القومية لحج العام السابق والتي إنعقدت مؤخرا بولاية كسلا.

واشاد الوالي بأداء أمانة الحج والعمرة بالولاية ووجه بضرورة الاعداد والترتيب الجيد والمبكر لحج العام الحالي وتنفيذ توصيات وموجهات الورشة القومية وذلك خدمة لضيوف الرحمن الراغبين في أداء مناسك حج 1445 هجرية.

من جانبه أكد أمين أمانة الحج والعمرة في تصريح لـ(سونا) أن الورشة التقويمية والتقييمية القومية إستعرضت ماتم في حج العام السابق وموجهات حج العام الحالي والمصفوفة المعدة من قبل السلطات السعودية والمجلس الأعلى للحج والعمرة الاتحادي.

واعلن عن جاهزية الامانة لانفاذ موجهات وتوصيات الورشة، وأشار إلى أن أمانة الحج والعمرة بالشمالية وضعت من الخطط والبرامج مايمكنها من التواصل مع مجتمع الولاية والراغبين في أداء حج العام الحالي.