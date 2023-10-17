ترتيبات لإطلاق قناة “الوريفة” في كسلا

اكد والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله دعمه للمبادرات الشبابية والانشطة التي تعمل على الاستفادة من طاقات الشباب وتحويلها إلى برامج اجتماعية مثمرة تخدم المجتمع في مختلف قضاياه.

واعلن الوالي لدى لقائه وفد الادارة العامة للشباب والرياضة برئاسة مدير الادارة المهندس ادم جرنوس اعلن عن تبنيه ودعمه لمبادرة الايادي المنتجة التي ستنطلق خلال الفترة القادمة على مستوى المحليات من خلال المشاريع الانتاجية الشبابية.

وقدم الاستاذ فخري تركاوي الرئيس المناوب للمبادرة تنويرا شاملا حول المبادرة التى تقوم على انشاء مجمعات صناعية صغيرة تشجع الشباب على العمل والاستفادة من الموارد المحلية معربا عن تمنياته ان تجد المبادرة القبول وان تساهم في تشجيع الشباب على العمل الانتاجي.

واوضح ان المبادرة قائمة على الشراكة مع عدد من الجهات (كلية كسلا التقنية ــ معهد التدريب الحرفي ـ التمويل الاصغر) .

وتم خلال اللقاء استعراض انشطة الشباب والرياضة خلال الفترة السابقة في مجالات المبادرات الشبابية والدورات الرياضية بالتعاون مع ادارات الاندية والمراكز الشبابية والتي كان لها اثرا كبيرا على مستوى الولاية .

كما تم استعراض مقترحات برامج التدريب الشبابي خاصة في مجال الاعلام والترتيبات الجارية لانطلاق قناة الوريفة كأول قناة على مستوى افريقيا والعالم العربي والتي ستعمل على خدمة الشباب في استطلاع الرأي والانشطة الشبابية والرياضية.

وتم ايضا استعراض البرامج المنفذة عبر الشراكة في مجال تدريب الشباب والشابات مع جامعة السودان المفتوحة عبر الدورات المفتوحة التي شملت رياض الاطفال والحناء والخضاب والصناعات الجلدية.

واوضح جرنوس ان اللقاء كان مثمرا وتضمن عددا من البشريات للشباب والرياضة بالولاية بالاضافة الى الموجهات الخاصة بالحفاظ على الساحات والميادين وتنفيذ انشطة الشباب والرياضة والاستفادة من الخبرات الوافدة من الخرطوم لتحقيق انتشار افقي وبرامج طموحة للشباب.