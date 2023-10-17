والي القضارف يشهد تخريج مستنفري محلية الفشقة

قطع والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب رئيس اللجنة العليا للاستنفار والتعبئة العهد بإعداد العدة لمساندة القوات المسلحة في معركتها ضد التمرد.

وقال لدى مخاطبته اليوم بحاضرة محلية الفشقة مدينة الشواك تخريج مستنفرة المحلية بحضور قائد المنطقة العسكرية الشرقية اللواء ركن محمد احمد حسن العماس واعضاء لجنة امن الولاية وعدد من القيادات الرسمية والشعبية بالولاية قال ان (القضارف ظلت سباقة في دعم ومساندة القوات المسلحة بالمال والرجال)، مشيدا بتدافع اهل الفشقة في مناصرة القوات المسلحة، كاشفا عن إستراتيجية الولاية الخاصة بالصرف على الأولويات والتي يتصدرها محوري الأمن والصحة.

كما اكد رئيس اللجنة العليا للاستنفار على الدور الكبير الذي ظل يقدمه أهل الفشقة في الدفاع عن البلاد والمحافظة على مكتسبات الأمة السودانية موضحا ان ولاية القضارف استطاعت ان تقدم الدعم والمساندة للقوات المسلحة بالمال والرجال، وأعلن الوالي عن حزمة من الترتيبات التي تعزز من دعم ومساندة القوات المسلحة.

فيما أشاد قائد المنطقة العسكرية الشرقية بتدافع اهل الفشقة نحو التدريب للانخراط في صفوف الجيش، مؤكدا رعاية القوات المسلحة لمنسوبي معسكرات العزة والكرامة، مشيرا الى الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة في المعركة، مؤكدا قرب اعلان الانتصار الكامل للقوات المسلحة على مليشيا الدعم السريع.

من جانبه عدد المدير التنفيذي لمحلية الفشقة الاستاذ عزالدين الامام التضحيات التي بذلها مواطن الفشقة لحماية الحدود الشرقية وحماية البلاد من اي عدوان بهذه الجبهة، مؤكدا ان هناك العديد من المعسكرات تنتظر التخريج واستعرض عزالدين العمل الكبير الذي صاحب المعسكر في المجالات المختلفة مما أضاف ميزات تفضيلية في عمليات التدريب.

إلى ذلك أكد المتحدثون في الاحتفال جاهزية الشباب للمشاركة في الحرب الحالية لتخليص البلاد من التمرد والعمل على البناء مستعرضين التاريخ الناصع الذي سطره أبناء الفشقة في خارطة الأمة السودانية وتضحياتهم الكبيرة في جميع المعارك ضد اي تدخل ينال من كرامة وعزة السودان.