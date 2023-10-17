تمكنت قوة من الشرطة الأمنية من ضبط أحد أخطر معتادي جريمة تهريب البشر بالقرب من منطقة سيدون بمحلية الدامر وجاء الإنجاز بعد تتبع معلومات تفيد بقيام المتهم بتهريب البشر عبر منطقة شلاتين الحدودية. وبعد مطاردة تمكنت القوة من ضبط المتهم وبحوزته عربة بوكس 2005 بدون مستندات وبها 3 باقات بنزين سعة 16 جالون واتخذت في مواجهته الإجراءات القانونية اللازمة تحت المادة 2 طوارئ. على صعيد آخر تمكنت قوة الشرطة الأمنية بمحلية شندي من إسترداد 9 ركشات موديل العام 2022 مخبأة داخل منزل بمربع 21 شندي افادت المعلومات بسرقتها من ولاية الخرطوم حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة نهر النيل تضبط أحد معتادي تهريب البشر بالدامر وتسترد ركشات منهوبة من الخرطوم بشندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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