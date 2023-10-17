خطوة مهمة للشرطة السودانية

كشف الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم ، عن تشكيل لجنة بواسطة السجل المدني لاستخراج ارقام وطنية موقتة للحالات الانسانية والطارئة بحسب المكتب الصحفي للشرطة اعتبارا من غدا” الاربعاء ” اليوم التالي

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