مي عز الدين لأول مرة على مسرح موسم الرياض بـ “زواج اصطناعي”

تناقش الفنانة مي عز الدين في مسرحيتها الأولى الذكاء الاصطناعي.. وتدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي في إطار كوميدي اجتماعي، حول “شرق” و”فاروق” اللذين يتعرضان لأزمة ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، والذي يجري لهما تجربة حديثة، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل مسرحية “زواج اصطناعي” بطولة مي عز الدين ومحمد سلام، بيومي فؤاد.

وفي سياق اخر هنأت الفنانة مي عز الدين الفنان أمير كرارة بمناسبة عيد ميلاده وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات” إنستجرام”.ونشرت مي صورة تجمعها بالفنان أمير كرارة من مسلسل “سوق الكانتو” وعلقت عليها قائلة: كل سنة وإنت طيب يا طيب يا كبير كل سنه وإنت باشا مصر يا غالي.

بوابة الفجر