السودان يكسب تشاد بهدف في يوم فيفا

منتخب السودان حقق المنتخب السوداني الأول لكرة القدم الفوز مساء اليوم علي نظيره التشادي بهدف وحيد ناله مازن فضل في شوط اللعب الأول، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم بإستاد الملك فهد بالطائف في (يوم فيفا) إستعدادا لتصفيات إفريقيا لكأس العالم.

وينتظم المنتخب الوطني بمعسكره بمدينة الطائف هذه الأيام استعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ، قبل ان يواجه توجو والكنغو ايام ١٣ و١٤ نوفمبر المقبل. سونا

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