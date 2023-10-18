إنتهت رحلة النقد والكتابة عن أردول كمدير عام للشركة السودانية للموارد المعدنية وتم قفل الملف دا تماماً عندي ..

كانت مرحلة كلها إنتقاد ولوم ومشاكل وضغط عليه بكل السبل ولكن أشهد الله علي الرغم من أنو أنا أول من بدأ النقد والمشاكل والتشكيك ومرات التعدي علي أردول لكنه كان مهذبًا حتي لم يقابلني يومًا ما بغضب فيما أكتب ..

كنت كلما ألتقيه في مناسبة عامة سياسية أو أجتماعية أو يجمعنا صديق مشترك لبحث صلح بيننا ( ويردد إنتي يا بت الماجدي مالك معاي ياخ يومي رادماني بإبتسامة ودودة ) أعترف لذلك الصديق بأني بعض المرات أكون قاسية علي أردول بلا مبرر كافي لكن هو كمان مرات يستحق الردم والنقد ومرات لما نضغط عليه شديد يصرح لنا بعبارة بلا معني عشان بشرتي سوداء بتردموني ( التقول نحن خواجات ) ما ياهو كلنا بنشبه بعض ..

ولا أخفي سرًا يا أردول مرات ننتقدك حسد ساي مننا عشان قاعد في تل دهب

كانت هذه تفاصيل خبر عائشة الماجدي: لا أخفي سرًا يا أردول مرات ننتقدك حسد ساي مننا عشان قاعد في تل دهب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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