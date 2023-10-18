الدمازين.. مبادرة شباب من اجل الشاطى تستضيف جلسة توعية مجتمعية حول ازالة الوصمة الناتجة عن الإعاقة

استضافت مبادرة شباب من اجل الشاطى اليوم جلسة التوعية المجتمعية الثانية التي تقيمها منظمة تنمية وتاهيل الاطفال ذوي الاعاقة بالتعاون مع ادارة الشباب والرياضة ضمن انشطة مشروع تعزيز حق المشاركة للاشخاص ذوي الاعاقة وازالة الوصمة الناتجة عن الاعاقة.

واوضح الاستاذ وليد علي آدم مدير ادارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين ان جلسات التوعية المجتمعية تهدف بشكل أساسي لإذكاء الوعي وإشراك الهيئات الشبابية والقيادات الشبابية في عملية التوعية المجتمعية مشيرا الي أن أنشطة مشروع تعزيز حق المشاركة للاشخاص ذوي الاعاقة وازالة الوصمة الناتجة عن الإعاقة يتم تنفيذها بالجهد الذاتي الطوعي. وامتدح وليد روح الاستجابة العالية لقيادات مبادرة شباب من اجل الشاطى وجمعية الأمل المستنيرة وترحيبهم باستضافة الجلسات التوعوية.

واكد الاستاذ حاتم ادم رئيس مبادرة شباب من اجل الشاطى سعادتهم بانعقاد جلسة التوعية المجتمعية واستعدادهم للمساهمة في رفع الوعي. وطالب حاتم بأهمية تدريب الشباب وتمليكهم المهارات اللازمة لاستدامة برامج التوعية المجتمعية.

وفي ذات السياق قدمت الاستاذة ابتهاج فطر نبذة تعريفية عن منظمة تنمية وتاهيل الاطفال ذوي الاعاقة ومشروعاتها وبرامجها وأعربت عن شكرهم وتقديرهم لمبادرة شباب من اجل الشاطى لحسن الاستقبال والضيافة والمشاركة.

الاستاذ اسماعيل مطرف رئيس المنظمة تناول بالشرح الوافي مفهوم الاعاقة وانواعها والتعريف بالمصطلحات المحببة لذوي الإعاقة وماهية وامكانية الوصول وحق المشاركة والوصمة المجتمعية ودور المجتمع في ازالة الوصمة بجانب كيفية قبول الاخر.

وقال اسماعيل ان مداخلات المشاركين في الجلسة عكست تفهم اعضاء مبادرة شباب من اجل الشاطى وادراكهم للمسئولية الملقاة علي عاتقهم والمتمثلة في دور الشباب تجاه المجتمع. وتعهد اسماعيل باستصحاب النقاط والملاحظات التي قدمها المشاركين والتشبيك مع المبادرة لتنفيذ انشطة توعوية مستقبلا.