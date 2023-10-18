والي الشمالية يؤكد دعم حكومته لبرامج ومشاريع العاملين بالخدمة المدنية

أكد والي الولاية الشمالية الأستاذ الباقر احمد علي مواصلة جهود حكومة الولاية ودعمها لبرامج ومشاريع تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل العاملين بمؤسسات الخدمة المدنية المختلفة.
واطلع الوالي لدى لقائه بمكتبه اليوم بأعضاء اللجنة العليا لقوت العاملين بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الاستاذ عبد القادر محمد سعيد والمدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة الأستاذ عبد الله محمد عثمان، إطلع على جهود اللجنة في توزيع سلة العاملين والتي تحتوي على ثلاث سلع أساسية وهي السكر والدقيق والزيت.
ووجه والي الشمالية وزارة المالية واللجنة العليا لقوت العاملين بضرورة الاستمرار في توفير السلع الاستهلاكية الضرورية لكافة العاملين بمؤسسات الخدمة المدنية بالولاية.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة العليا لقوت العاملين الاستاذ صبر داؤود أحمد في تصريح لـ(سونا) أن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بتوزيع سلع السكر والدقيق والزيت على جميع العاملين بالمؤسسات والمحليات والوحدات الاتحادية.
وأشار إلى أن عدد العاملين الذين إستفادوا من السلع بلغ 24 ألف عامل، فيما تم توزيع (20421) جوال دقيق زنة (25) كيلو و (21428) جركانة زيت (36) رطل و (19675) جوال سكر زنة (50) كيلو وأضاف أن المواد تم توزيعها بأقساط مريحة لمدة أشهر ومتوسط إستقطاع شهري يصل الي (13) ألف جنيه وقال إن “اللجنة شرعت في توزيع السلة الثانية من المواد التموينية لجميع العاملين بالولاية الشمالية” .
سونا
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