بادي يطلع على دور مجلس الكنائس في التعايش السلمي

العمدة - حاكم إقليم النيل الأزرق اطلع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق على دور الكنائس في دعم الإستقرار والتعايش السلمي بالإقليم . جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد القيادات الدينية بمجلس الكنائس بالإقليم برئاسة القس بطرس النور بحضور المهندس يوسف عبدالله وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية والأستاذ عبدالغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم والأستاذ ميرغني مكي الأمين العام لحكومة الإقليم . واوضح المحافظ برئاسة حكومة الإقليم أن الوفد قدم تنويراً متكاملاً حول دور مجلس الكنائس في دعم السلام ومحاربة خطاب الكراهية، مبيناً أن الوفد أكد جاهزية مجلس الكنائس للعمل في سبيل مضاعفة الجهود المشتركة من أجل دعم السلام والإستقرار بالإقليم. واضاف أن السيد الحاكم وجه وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية بضرورة الإهتمام بدور العبادة في إطار دعم الحوار بين الأديان ومحاربة خطاب الكراهية وإعلاء قيم المساواة التي جاءت بها الأديان السماوية. سونا

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