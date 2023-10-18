انتهى الوقت.. وزير الخارجية الإيراني يتوعد بعد استهداف مستشفى المعمداني

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنه بعد استهداف إسرائيل مستشفى المعمداني، قد حان الوقت للوحدة الإنسانية العالمية ضد هذا النظام المزيف.

وكتب عبد اللهيان على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “بعد الجريمة التي ارتكبها النظام الصهيوني في قصف مستشفى المعمداني، حان الوقت للوحدة الإنسانية العالمية ضد هذا النظام المزيف المكروه أكثر من “داعش” وآلة القتل التابعة له”.

واختتم منشوره بجملة “انتهى الوقت” باللغة الإنجليزية.

واستشهد ما يزيد عن 500 فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة مساء أمس الثلاثاء.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة، حيث توافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأشار إلى أن مستشفى المعمداني كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.

صدى البلد