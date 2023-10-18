شاهد الصور.. بفستان مخملي.. حورية فرغلي تستعرض أناقتها وتعود إلى جمالها السابق في ظهور لافت

شاركت الفنانة حورية فرغلي متابعهيا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت حورية فرغلي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل مخملي باللون الكحلي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسم التصميم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

تزينت حورية فرغلي بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.ومن الناحية الجمالية، أعتمدت حروية فرغلي على شعرها المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

وتصدرت الفنانة حورية فرغلي، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها الأخير وتألقها في أحدث صور لها، حيث ظهرت بكامل أناقتها وجمالها وبملامح جذابة، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التساؤل عن سبب هذا التغير الكبير.

تألقت الفنانة حورية فرغلي في أحدث جلسة تصوير لها، حيث نشرت بعض الصور عبر حسابات حورية فرغلى على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداولها على نطاق واسع، بسبب أناقتها وملامحها التي ظهرت مختلفة عن آخر ظهور لها، لتتصدر مؤشرات البحث عبارات مثل “صور حورية فرغلي”، و”أعمال حورية فرغلي”، و”من هي حورية فرغلى”.

صدى البلد