نظر جلسة محاكمة رجل أنهى حياة زوجته بـ الزيت المغلي أثناء نومها

تنظر الدائرة الثانية بجنايات المحلة بمحافظة الغربية اليوم جلسة برئاسة المستشار ضياء الدين محمد ابوالوفا لمحاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته حرقا بالزيت المغلي، إذ تدرج في إنهاء حياة الزوجة بوضع مخدر لها فى عصير من قِبل زوجها ،ثم طعنها في الرأس بواسطة سلاح أبيض ” سكين”، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما ، انتهت بالطلاق ثم العودة والتصالح مرة أخرى.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثمان سيدة إلى مستشفى المحلة العام ، جثة هامدة وبها أثار حرق ،وعدة طعنات في الرأس.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية ومباحث قسم شرطة ثان المحلة الكبرى إلى محل البلاغ بمنطقة الجمهورية التابعة لدائرة قسم ثان المحلة ،بالمعاينة الأولية تبين إقدام “ش ح” على قتل زوجته وانه قام بسكب زيت مغلى على جسدها وإصابتها بطعنة نافذة فى الرأس بواسطة سلاح أبيض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها.

وأفادت التحريات الأمنية أن الزوج المتهم كان قد انفصل عن زوجته و ابنة خاله منذ سنتين، ثم عاد إليها وتم الصلح بينهما قبل ارتكاب الواقعة بيومين مبيتاً بذلك النية لقتلها حيث أقدم على وضع مخدر لها العصير ولبناتها الثلاثة وقام بإلقاء الزيت المغلي على مختلف أنحاء جسدها، مما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وباستخدام سلاح أبيض “سكين” فى منتصف رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال وتركها وفر هاربا.

وبتكثيف الجهود وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن فريق البحث الجنائي من إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة وأمرت النيابة العامة بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات وتم إحالته للمحاكمة الجنائية.

صدى البلد