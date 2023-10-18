السودان يدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة

أصدرت وزارة الخارجية اليوم بيانا صحفيا أدانت فيه المجزرة البشرية الفظيعة التي ارتكبتها إسرائيل ليلة البارحة بقصفها مستشفى المعمداني بغزة مما نتج عنه استشهاد عدة مئات من الفلسطينيين المدنيين الأبرياء، ومن بينهم الأطفال والنساء وفيما يلي تورد سونا نص البيان:
تدين حكومة جمهورية السودان بأقوى العبارات المجزرة البشرية الفظيعة التي ارتكبتها إسرائيل ليلة البارحة بقصفها مستشفى المعمداني بغزة مما نتج عنه استشهاد عدة مئات من الفلسطينيين المدنيين الأبرياء، ومن بينهم الأطفال والنساء .
وتدين حكومة السودان قصف المناطق المأهولة بالسكان واستخدام سلاح الحصار والتجويع والاعاقة المتعمدة لإيصال المساعدات الإنسانية لاجبار المواطنين للخروج والجلاء من منازلهم .
تمثل هذه المجزرة البشعة جريمة مكتملة ضد الإنسانية، وهي نتيجة لصمت وتواطؤ الأطراف الدولية الغربية في هذه الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة .
تدعو حكومة جمهورية السودان الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات دولية عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة عليه.
سونا
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