شاهد سلاف فواخرجي بالشال الفلسطيني تضامنا مع غزة

شاركت الفنانة سلاف فواخرجي، جمهورها صورة جديدة لها، وذلك في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

حرصت النجمة السورية على الظهور في الصور بالشال الفلسطيني، في رسالة منها لدعم القضية الفلسطينية، وعلقت قائلة: “أنا لا أنساكِ فلسطين ويشدّ يشدّ بي البعد أنا في أفيائكِ نسرين أنازهر الشوك أنا الورد”.

أما عن آخر أعمال سُلاف فواخرجي مسلسل” عنبر 6 ” بطولة كلا من صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج علي العلي.

صدى البلد