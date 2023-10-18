- 1/2
- 2/2
شاركت الفنانة سلاف فواخرجي، جمهورها صورة جديدة لها، وذلك في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.
حرصت النجمة السورية على الظهور في الصور بالشال الفلسطيني، في رسالة منها لدعم القضية الفلسطينية، وعلقت قائلة: “أنا لا أنساكِ فلسطين ويشدّ يشدّ بي البعد أنا في أفيائكِ نسرين أنازهر الشوك أنا الورد”.
أما عن آخر أعمال سُلاف فواخرجي مسلسل” عنبر 6 ” بطولة كلا من صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج علي العلي.
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد سلاف فواخرجي بالشال الفلسطيني تضامنا مع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.