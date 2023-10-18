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مقاومة امتداد شمبات الأراضي ببحري: استهداف المدنيين وقصف المستشفيات عمل إرهابي متكامل لا يفعله إلا الصهاينة والجنجويد

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Asma Osman 0 تبليغ

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قالت لجنة مقاومة امتداد شمبات الأراضي ببحري: لن تشغلنا الحرب التي تدار فوق رؤوسنا عن المجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني.

– استهداف المدنيين وقصف المستشفيات عمل إرهابي متكامل لا يفعله إلا الصهاينة والجنجويد

– نؤكد بأن الفلسطينين يقومون بحقهم الطبيعي بالدفاع عن أرضهم وعرضهم والسعي لطرد المحتل وردع الظالم.

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الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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