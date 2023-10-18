مقاومة امتداد شمبات الأراضي ببحري: استهداف المدنيين وقصف المستشفيات عمل إرهابي متكامل لا يفعله إلا الصهاينة والجنجويد

الدعم السريع قالت لجنة مقاومة امتداد شمبات الأراضي ببحري: لن تشغلنا الحرب التي تدار فوق رؤوسنا عن المجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني. – استهداف المدنيين وقصف المستشفيات عمل إرهابي متكامل لا يفعله إلا الصهاينة والجنجويد – نؤكد بأن الفلسطينين يقومون بحقهم الطبيعي بالدفاع عن أرضهم وعرضهم والسعي لطرد المحتل وردع الظالم. الجزيرة – السودان

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