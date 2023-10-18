وضعت الفنانة السودانية الشابة إيلاف عبد العزيز, نفسها أمام نيران جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي انتقدها بشدة على خلفية ظهورها في مقطع فيديو متداول. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة إيلاف عبد العزيز, وهي تغني الأغاني الهابطة أو ما تعرف بأغاني المغارز خلال حفل شاركت فيه بالغناء رفقة الفنانة منى ماروكو. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي كتب متحسراً ومنتقداً الفنانة صاحبة الصوت الطروب, ووصف المعلقون ظهورها بأنه تحول من فنانة إلى “قونة”. وكتب ناشر المقطع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين (ايلاف عبد العزيز قلبت قونه). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المطربة إيلاف عبد العزيز تتحول من فنانة إلى “قونة” وتغني أغاني المغارز مع منى ماروكو خلال حفل بالقاهرة والجمهور ينتقدها بشدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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