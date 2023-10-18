شاهد بالفيديو.. ناشطة خليجية تشرح تفاصيل زواج السوداني عزيز من كفيلته وتكشف عن السر الذي جعل الحسناء السعودية توافق على الزواج من الشاب السوداني ومتابعون: (عرفنا الوصفة هيا بنا إلى أرض الحرمين)

تصدر خبر زواج شاب سوداني من كفيلته السعودية التريند على منصات مواقع التواصل الاجتماعي السودانية والعربية وأصبح حديث المتابعين لأكثر من أسبوع.

وبحسب رصد محرر موقع النيلين فإن نشطاء مواقع التواصل لم يتوقفوا عن الحديث بخصوص العروسين عزيز وأمل اللذان شغلا الرأي العام بزواجهما الأسطوري.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد قامت ناشطة خليجية بشرح تفاصيل الزواج والأسباب التي دفعت أمل لقبول الزواج من الشاب السوداني عزيز خصوصاً وأنها كانت كفيلته.

وقالت في حديثها أن عزيز وأمل قد استطاعوا تحطيم قاعدة اختلاف الجنسيات في الزواج, مؤكدة أن الشاب السوداني قدم لحبيبته السعودية أشياء عظيمة وأثبت لها شهامته وهو ما جعلها تحبه وتقبل الزواج منه.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع علق بتعليقات طريفة, حيث أحدهم (الحمد لله عرفنا الوصفة) ليرد عليه آخر (إذا هيا بنا إلى السعودية أرض الحرمين).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)