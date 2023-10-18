أثارت مطربة سودانية موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو مثير للجدل. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة وهي تقدم فواصل من الرقص الذي وصفه المتابعون بالفاضح مع أحد الشباب خلال حفل أحيته. وانتقد المعلقون المطربة بشدة خصوصاً بعد ظهورها وهي ترقص بمؤخرتها بطريقة مثيرة وفاضحة, وكتب ساخرون (لو ما عاوزة تحترمي نفسك أعملي حسابك ما يقع منك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تثير الحاضرين بتقديمها فواصل من الرقص الفاضح بمؤخرتها مع أحد الشباب وساخرون: (أعملي حسابك ما يقع منك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.