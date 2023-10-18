لجنة الاسناد الطبي بالشمالية تشرع في تنفيذ مشاريعها الصحية

أكد رئيس لجنة الاسناد الطبي بالولاية الشمالية الدكتور عبد الرحمن أحمد فقيري أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي لاسناد القطاع الصحي وترقيته وتطويره وأشار إلى أن اللجنة تعتبر لجنة شعبية طوعية رسمية حكومية .

واضاف في تصريح (لسونا) أن مهام واختصاصات اللجنة تتمثل في حصر الوظائف الشاغرة والممولة للكوادر الطبية والصحية وتعديل مسمياتها حسب الحاجة وملئها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والاستعانة بمنسوبي الخدمة الوطنية لاداء فترة خدمتهم بالمستشفيات والمراكز الصحية ومراجعة المنشورات والاستحقاقات المالية للكوادر الطبية والصحية وتقديم رؤية حولها وأي مهام أخرى تراها اللجنة مناسبة تساعدها في تنفيذ مهامها ويمكن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا ورفع تقريرها لوالي الولاية الشمالية.

وقال إن اللجنة شرعت في تنفيذ خططها وبرامجها ومشاريعها الصحية من خلال إعادة تشغيل قسم العناية المكثفة بمستشفى دنقلا التخصصي بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية في الولاية وإدارة مستشفى دنقلا التخصصي وعدد من الاطباء والكوادر الطبية من أبناء الولاية الحادبين على مصلحة الولاية.

وأكد أن خطة لجنة الاسناد الطبي للمرحلة القادمة تأهيل قسمي العناية الوسيطة والطواريء ومن بعد تأهيل بقية أقسام المستشفى والعمل على حل المشاكل والتحديات التي تواجه مستشفى دنقلا التخصصي بإعتباره يمثل المستشفى المرجعي بالولاية ويقدم خدماته لكل المواطنين.

وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للجنة بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة تشمل تأهيل جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالمحليات من أجل تقديم خدمة طبية وصحية ونوعية متميزة لانسان الولاية وتخفيف حجم المعاناة عنه وتوطين العلاج داخل الولاية.