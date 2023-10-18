الكشف على 6 آلاف مريضا وإجراء 460 عملية بمخيم العيون بكوستي

أختتم بمستشفى العيون بكوستي أمس مخيم العيون الذي نظمته وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية ومنظمة العون المباشر .

ولدى مخاطبته المشاركين في ختام المخيم قال الدكتور عبد الله عبد الكريم مستشار والي النيل الابيض للشؤون الصحية والمشرف على المخيم قال ان هذا المخيم جاء في ظرف استثنائي وان مؤسسة البصر الخيرية قامت بعمل انساني كبير كالعهد بها .

واكد ان التعاون سيستمر مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية ودعا لأهمية قيام مستشفى مرجعي لطب وجراحة العيون بالنيل الابيض .

من جانبه أعرب البروفيسور محمد نور رئيس وفد مؤسسة البصر الخيرية العالمية لطب وجراحة العيون عن شكرهم لحكومة ولاية النيل الابيض لانجاح مخيم العيون.

وقال ان مؤسسة البصر الخيرية تهدف لخدمة الجميع ويكفيها الدعوات الصالحات من المستفيدين والمستهدفين، وابدى استعدادهم للتعاون المستمر بين مؤسسة البصر الخيرية والنيل الابيض .

وفي ذات السياق اوضح الدكتور سامي احمد عمر رئيس لجنة المخيم ان المخيم شهد اقبالا كبير من المواطنين وقدم فائدة كبيرة لمجتمع النيل الابيض والمجتمعات في الولايات المجاورة.

وأشار إلى انه تم الكشف على ٦٠٠٠ مريضا واجراء ٤٦٠ عملية لمرضى (الموية البيضاء) وتم توزيع اكثر من ٢٠٠٠ نظارة طبية وتم توزيع ١٥٠٠ وحدة طبية وقطرات عيون وادوية .