برنامج مكافحة الملاريا بولاية القضارف يختتم المرحلة الأولى من التدريب على البروتوكول العلاجي المستحدث

اختتم برنامج مكافحة الملاريا بولاية القضارف بقاعة وزارة الصحة اليوم المرحلة الأولى من التدريب على البروتوكول العلاجي المستحدث الذي تم إصداره في يوليو من العام الجاري بتدريب عدد 195 طبيبا و75 مساعدا طبيا اضافة ل 75 ممرضا بمحليات بلدية القضارف ووسط القضارف والقلابات الشرقية والغربية والفشقة خلال الجولة التي استمرت من سبتمر وحتى أكتوبر الحالي وذلك مواصلة لجهود البرنامج في تدريب الكوادر الطبية العاملة . وأكدت الأستاذة وجدان عبدالباقي منسق برنامج مكافحة الملاريا بوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف مواصلة عمليات التدريب خلال نوفمبر المقبل لتفعيل إستراتيجية مكافحة الملاريا الذي يعتمد عليها البرنامج خلال الفترة القادمة للنهوض بالوضع الوبائي للملاريا وضمان التشخيص السليم الذي يتلقاه المريض. وأشارت إلى حرص البرنامج على تدريب جميع الكوادر العاملة عبر تفعيل المكون المحلي ودور المنظمات مشيرة إلى أن البرنامج غطى حتى الآن 30% من الكوادر العاملة وذلك بتمويل مشترك من وزارة المالية الولائية ووزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية. بينما أبانت دكتورة ضحى ابوعبيدة المدرب الأساسي لدى البرنامج القومي لمكافحة الملاريا أن التدريب يهدف لبناء القدرات للكوادر الصحية بالإضافة لكيفية التشخيص المبكر والعلاج الفعال لمواكبة التحديث الذي طرأ على البروتوكول العلاجي. وأكدت أهمية الإلتزام بالبروتوكول العلاجي الموحد لضبط الممارسات الصحية ومنع حدوث أي مضاعفات على المرضى أو حدوث مقاومة للأدوية، مؤكدة أهمية الإلتزام اللصيق بالبروتوكول. سونا

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