إدارة الإرشاد بسنار تحتفل باليوم العالمي للغذاء في الحقول الايضاحية

احتفلت وزارة الإنتاج والموارد الأقتصادية ولاية سنار ممثلة في الإدارة العامة لنقل التقانة والارشاد ولاية سنار باليوم العالمي للغذاء تحت شعار: سنار رغم الحرب وذلك في الحقل الايضاحي بقرية أم كتر محلية شرق سنار.

وشاركت في الاحتفال كافة القطاعات والهيئات، ومنظمتا الفاو وايفاد وعدد من البنوك والشركات الزراعية والمختصون من الولاية ومحلية سنار والمزارعون .

وأوصى المتحدثون في الاحتفال بضرورة تطبيق التقانات لرفع الإنتاجية .

وخاطب وزير الزراعة والغابات الاتحادي الاحتفال عبر رسالة صوتية مثمناََ دور المنظمات في دعم الزراعة، وأبان أن الاحتفال ركز على أهمية المياه بوصفها الضامن للأمن الغذائي.

وبشر الأستاذ عبدالعظيم ابوضراع امين عام حكومة ولاية سنار ممثل الوالي المزارعين بالسعي لمعالجة الصعوبات التي تواجه العملية الزراعية، معلناََ دعم القرية في مشروع الانارة عبر برنامج التركيز التنموي.

وتحدث الدكتور/ الهادي الصديق وزير الإنتاج والموارد الأقتصادية ولاية سنار مؤكدا سعي الولاية لتوفير التمويل اللازم لإنجاح العروة الشتوية .

فيما ثمن المدير التنفيذي محلية سنار عبد الله عطا المنان جهود الإدارة العامة للارشاد والتقانة والإدارات الزراعية لتطوير الزراعة وأوصى المزارعين بتطبيق التقانات الزراعية وتبادل النماذج الناجحة فيما بينهم لتعميم الفائدة.

وقدم المهندس الخير عمر الزين مدير الإدارة العامة لنقل التقانة والارشاد شرحاََ للخطوات التي تمت من الحزم التقنية ليرتفع إنتاج الفدان إلى ٢٠ جوالا بدلاَ عن جوالين.