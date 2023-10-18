أمطار متوقعة في الخرطوم وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

أمطار - رمزية قالت هيئة الارصاد الجوية السودانية في نشرتها ليوم الاربعاء انه يتوقع حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة العظمى بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى في معظم انحاء البلاد. كما يتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة في مناطق متفرقة من الشمال واواسط وشمال غربي البلاد، وولاية البحر الاحمر. اعلى درجة حرارة سجلت ليوم الامس كانت 41،5م مدينة شندي وأدناها 20م سجلت في مدينة رشاد. اعلى درجة حرارة متوقعة لل 24 ساعة القادمة 41م في مدينتي شندي والدويم ، وادناها 20 م في مدينتي الفاشر وزالنجي. يتوقع هطول امطار خفيفة الى متوسطة في اجزاء متفرقة من ولايات: جنوب البحر الأحمر، جنوب ولاية كسلا، جنوب وشرق ولاية الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأزرق، النيل الابيض، واقصى جنوب كردفان. سونا

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