أثارت سيدة سودانية ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها وذلك على خلفية ظهورها المثير في مقطع فيديو متداول. وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت السيدة وهي تقدم فواصل من الرقص المثير خلال حفل بالقاهرة أحيته المطربة منى ماروكو. وظهرت السيدة التي وصفها المتابعون بــ(الخالة) وهي ترتدي أزياء فاضحة كشفت بها عن صدرها وساقيها, وعلق ساخرون: (الخالة فكت العرش مرة واحدة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال حفل للفنانة منى ماروكو بالقاهرة.. سيدة سودانية تقدم فاصل من الرقص الفاضح كشفت به عن صدرها وساقيها وساخرون: (الخالة فكت العرش مرة واحدة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.