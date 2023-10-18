الشيخ القطري جاسم بن حمد يرفض تحسين عرضه لشراء مانشستر يونايتد

ذكرت مصادر مطلعة أن الشيخ القطري، جاسم بن حمد آل ثاني، أبلغ عائلة غليزر مالكة مانشستر يونايتد، السبت، بأنه لن يُحسّن عرضه للاستحواذ على النادي الناشط في الدوري الإنكليزي الممتاز، مقابل أكثر من ستة مليارات دولار.

وهذا القرار يجعل من الملياردير البريطاني، جيم راتكليف، مؤسس شركة إنيوس للكيماويات في موقف قوي لحسم الصفقة.

وأضافت المصادر أن الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق والذي وعد أيضا باستثمار أكثر من 1.7 مليار دولار في مانشستر يونايتد بعد الاستحواذ عليه، لا يزال يريد إبرام الصفقة لكنه أبلغ عائلة غليزر بأنه لا فائدة من الاستمرار في العملية بعد تسعة شهور من المفاوضات غير الناجحة.

وأشارت المصادر إلى أن الشيخ جاسم لم يكن ليستخدم أي دين لشراء مانشستر يونايتد وكان عرضه سيسدد الديون الحالية للنادي.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر سري، وفق فرانس برس.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية للنادي حوالي 2.6 مليار جنيه إسترليني (نحو 3.15 مليار دولار).

وفي نوفمبر 2022 أعلنت عائلة غليزر، التي اشترت النادي مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (نحو 957 مليون دورلا) في عام 2005، أنها تفكر في البيع.

وأظهرت الأرقام في شهر مارس أن يونايتد مدين بمبلغ 969.6 مليون جنيه إسترليني (أكثر من مليار دولار) من خلال مزيج من إجمالي الديون والقروض المصرفية ورسوم التحويل المستحقة مع المدفوعات المرتبطة بها.

والشيخ جاسم هو رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، أحد البنوك الرائدة في الدولة وقد تأسس في عام 1982.

وقبل ذلك، كان عضوا في مجلس إدارة مجموعة “كريدي سويس” المصرفية السويسري.

وتقدر مجلة “فوربس” أن ثروة الشيخ جاسم الصافية تبلغ 1.3 مليار دولار، ما يجعله واحدا من أبرز أثرياء الإمارة الخليجية.

في بيان أعقب عملية تقديم العرض لشراء النادي الإنكليزي، قال الشيخ جاسم إنه قدم عرضا للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم بنسبة 100 في المئة.

وأضاف “العرض يهدف إلى إعادة النادي إلى مجده السابق داخل وخارج الملعب – وقبل كل شيء – يهدف إلى إعادة الجماهير إلى قلب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم”.

وأوضح أنه في حال الموافقة على العرض، سيتم تحرير النادي من ديونه التي تبلغ حاليا 580 مليون يورو (نحو 580 مليون دولار).

ويعتبر مصرف قطر الإسلامي من أكبر البنوك في قطر، فالمساهم الأكبر فيه هو صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، صاحب شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي تستحوذ على نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

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