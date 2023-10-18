ورشة عمل لمعالجة انحسار مياه النيل عن محطة مياه عطبرة القديمة

دعا المهندس سمير سعيد وزير البنى التحتية ممثل والي نهرالنيل لوضع الحلول الدائمة التي تعالج مشكلة انحسار مياه النيل عن محطة مياه عطبرة القديمة وإعمال البحث العلمي للظواهر التي أدت لحدوث هذه المشكلة.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بقاعة الشرطة بعطبرة ورشة العمل المتخصصة في هذا الخصوص وتقييم الموقف الحالي وسبل تحسين الخدمة، بمشاركة البروفيسور حسن الصائم مدير جامعة وادي النيل وقيادات الأجهزة الأمنية بالولاية وكافة الجهات ذات الصلة .

وأشار ممثل الوالي إلى أهمية المحطة في تقديم خدمة المياه لمدينة عطبرة، مبينا أن ماتم من معالجات خلال الفترات السابقة يمثل مجرد مسكنات للمشكلة، معربا عن أمله في أن تخرج الورشة بالحلول الجذرية لمعالجة المشكلة بصورة دائمة .

من ناحيته أكد البروفيسور حسن الصائم مدير جامعة وادي النيل على أهداف الجامعة في الانفتاح على المجتمع ومعالجة القضايا عبر تطوير البحث العلمي، مشيرا إلى أن المشكلة تمثل إحدى الافرازات السالبة لقيام سد النهضة .

من جانبه استعرض المهندس مدثر عبدالقادر مدير هيئة مياه الولاية المعالجات التي تمت لمعالجة الانحسار والجهات التي ساهمت في ذلك مؤكدا أن الانحسار الحالي هو الاكبر والذي فاق كافة التوقعات المحتملة على مر العصور وفقا للدراسات والقياسات الموضوعة وأشار مدثر لظهور جزيرة رملية بطول اثنين كلم بمحازاة المحطة.