الصقري يباشر عمله من مدينة ودمدني

استقبال مولانا حامد الأمين عبدالله قاضي المحكمة العليا رئيس الجهاز القضائي بولاية الجزيرة اللواء شرطة جمال عبدالوهاب الصقري مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية الجديد الذي سيباشر عمله من مدينة ودمدني. وأكد اللواء شرطة حقوقي جمال عبدالوهاب الصقري مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية أهمية العلاقة الوطيدة التي تجمع بين الشرطة والجهاز القضائي في خدمة العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين . جاء ذلك لدى وصوله إلى ولاية الجزيرة حيث كان في إستقباله مولانا حامد الأمين عبدالله قاضي المحكمة العليا رئيس الجهاز القضائي بولاية الجزيرة ، والعقيد شرطة السر بابكر محمد يعقوب مدير إدارة الشرطة القضائية بالولاية ،والسادة الضباط والصف والجنود بينما ثمن رئيس الجهاز القضائي بالولاية الدور الكبير الذي تقوم به الشرطة القضائية في إسناد العمل القضائي مما كان له أكبر الأثر في تحقيق العدالة .. وسياق متصل عقد الصقري إجتماعا مع مدير إدارة الشرطة القضائية بالولاية والسادة الضباط حيث إستمع إلى تقرير عن سير الأداء كما ناقش معهم السبل الكفيلة لتطوير الأداء،والإرتقاء بالعمل . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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