عقد عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم المشرف على وزارات قطاع الإنتاج اليوم بمدينة بورتسودان، إجتماعاً ضم وزراء الزراعة، والثروة الحيوانية والتجارة والتموين. وقال أبوبكر عمر البشري وزير الزراعة المكلف، فى تصريح صحفي أنه قدم تنويراً لعضو المجلس حول سير الموسم الزراعي الصيفي والاستعدادات الجارية للموسم الشتوي والجهود المبذولة لإنجاح الموسم الزراعي بالبلاد ، وتأمين الغذاء في ظل هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد. وأضاف الوزير أن عضو السيادي وعد بتذليل المعوقات والمشاكل التي تواجه الموسم الصيفي والعمل على إنجاحه والذي شارف على مراحل الحصاد، بجانب توفير مدخلات الموسم الشتوي. وقال الوزير أنه تم زراعة ٣٦ مليون فدان خلال الموسم الصيفي بالمحاصيل الأساسية (الذرة والدخن ) لتأمين الغذاء للمواطنين بإعتبار أنها تمثل قوت معظم أهل السودان. وأشاد سيادته بتضافر كافة الجهود المبذولة لإنجاح الموسم الصيفي، معرباً عن تفاؤله بنجاح الموسم، لافتاً إلى أنه تم تدشين محصول الفول السوداني في مشروع الرهد الزراعي، وحصاد محصول السمسم بولاية القضارف خلال الأيام الماضية ، مشيراً إلى أن الإنتاجية في محصولي السمسم والفول السوداني عالية. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر يطلع على سير الموسم الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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