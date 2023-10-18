التحقيق في العثور على جثة خليجي بالجيزة

تباشر النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، 18 أكتوبر 2023، التحقيق في وفاة شاب أجنبي الجنسية في شارع البحر الأعظم.
وتبين من التحقيقات أن الشاب يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية في شارع البحر الأعظم، وعدم وجود شبهة جنائية وأن سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية، وعدم وجود إصابات ظاهرية في جسد المتوفي.
وتم استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم وإخطار السفارة التابع لها المتوفي تمهيدًا لتسليمهم تصاريح الدفن.
صحيفة الأسبوع
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