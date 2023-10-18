الداخلية المصرية تُبعد سوداني وكويتي خارج البلاد – طالع الأسماء

الداخلية المصرية أصدر وزير الداخلية المصري محمود توفيق قراراً بإبعاد مواطن كويتي الجنسية، ومواطن سوداني الجنسية، إلى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. ونص قرار رقم 1896 لسنة 2023 يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ خالد راشد خالد مهيلان الهاجري، كويتي الجنسية، مواليد 20/8/1971. ونص قـرار رقم 1897 لسنة 2023 يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ عثمان كمال الدين خالد محمد صالح سودانى الجنسية، مواليد 2002/09/16 ونشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 القرار، و على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وفي المادة الثالثة بأن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. صحيفة المصري اليوم

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