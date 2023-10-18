بسب «صوت التلفزيون».. السجن المشدد لمتهم بالشروع في قتل جاره

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الشروع في قتل جاره بسبب صوت التليفزيون في المرج.
كانت مديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة المرج وسقوط مصاب، و علي الفور انتقلت قوة أمنية الي المكان وتبين نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه بسبب رفع الأول صوت التليفزيون.
وتبين أن المتهم أقدم علي طعن المجني عليه فأصابه في صدره وتم إيداعه المستشفى وتلقي العلاج.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق
صحيفة الأسبوع
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